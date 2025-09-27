Выставка, созданная digital-художником Яром Кирсановым — победителем конкурса «Движение к совершенству» от masters.exeed. Проект Signa посвящен исследованию новых миров и смыслов, которые открываются благодаря современным технологиям: ключевая идея заключается в том, что детские рисунки могут служить эскизами форм жизни из неизвестных миров, а также сигилами-порталами для перехода в эти миры, которые можно реконструировать с помощью алгоритмов. В своих работах художник обращается к теме цифровой псевдо-органики, пост-человеческой телесности, а также к темам идентичности в цифровоий реальности и слияния органического и цифрового. Гостиная Левашовского хлебозавода, время работы: Пн-Пт 09:00–20:00 Сб-Вск 11:00–20:00