Выставка Сообщества Современных Сибирских Художников на Фабрике Лимонной Кислоты. Отпечаток чего-то утраченного, мрачного и таинственного, присутствующий в старом здании бывшего завода, рифмуется с явлением «сибирской готики». Этот термин, с одной стороны, отсылает к реальному архитектурному стилю конца XIX века — неоготике, с другой — вбирает в себя широкий спектр ассоциаций: от макабрической эстетики с её подчас зловещими персонажами до сюжетов народных мифов и мрачных сторон городских легенд, вызывающих экзистенциальный страх перед недоступным и мистическим. Обновлённая экспозиция объединяет шестнадцать художников, представляющих различные города Сибири: Анастасия Безвершук, Александр Блосяк, Янина Болдырева, Александр Мортаев, Паша Пошукай, Амгалан Ринчинэ, Анна Рейнхардт, Александр Романов, Йэн Сур, Валерия Тыняная, Гриша Шаров, Алексей Шидловский, Danil Danot, Шум Розовый, Аюна Гарматарова, Нина Полякова. Куратор: Полина Слепенкова Часы работы: вторник–воскресенье с 12:00 до 20:00 (билет действителен весь день). Понедельник — выходной. Как пройти: проход сквозь Лиговский пр-т 52, серая дверь между магазином «Счастливый взгляд» и шлагбаумом. После 18:00 — вход через шлагбаум. Через Лиговский пр-т, 50 входа нет.