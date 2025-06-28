Комедийная викторина , где ты сможешь попробовать свои силы и показать насколько разбираешься в кинофраншизе! Квиз рассчитан на кругозор обычного человека, но где-то придётся подумать! Шоу рассчитано и на тех, кто любит Шрека, и на тех, кто любит интересные вопросы, и на тех, кто любит просто попить пиво с друзьями. Зарегистрируй команду от 4 до 6 человек, чтобы поучаствовать в квизе. Если нет команды, то в графе название команды укажи «я один» или «я одна», и тебе найдут команду! Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене. Вход на мероприятие строго 18+.