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Шоу Тайм

Медоварус, Мучной переулок, 5

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу про юмор и импровизацию. Несколько авторских форматов, которые участники сыграют вместе со зрителями на сцене. Дима Кладов и Марина Петрова, питерские комики и импровизаторы. Дима Кладов — участник команды Брутальные, преподаватель импровизации в школе ImproSchool, а также очень крутой свадебный ведущий. Марина Петрова — чемпионка Маэстро на фестивале БРИФ-24, финалистка Impride и чемпионка проекта Стихуй. Ах да, Марина тоже преподает в ImproSchool, но делает это на английском языке. Тебя ждут импровизационные форматы, так или иначе связанные со временем. Замедление, ускорение, перемещение — в общем, ожидается полнейший Show Time.

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