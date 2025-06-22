Шоу про юмор и импровизацию. Несколько авторских форматов, которые участники сыграют вместе со зрителями на сцене. Дима Кладов и Марина Петрова, питерские комики и импровизаторы. Дима Кладов — участник команды Брутальные, преподаватель импровизации в школе ImproSchool, а также очень крутой свадебный ведущий. Марина Петрова — чемпионка Маэстро на фестивале БРИФ-24, финалистка Impride и чемпионка проекта Стихуй. Ах да, Марина тоже преподает в ImproSchool, но делает это на английском языке. Тебя ждут импровизационные форматы, так или иначе связанные со временем. Замедление, ускорение, перемещение — в общем, ожидается полнейший Show Time.