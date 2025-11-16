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Шоу спектакль «ШуТ»
ДК Выборгский, камерная сцена, улица Комиссара Смирнова, 15
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2200₽
Возраст 12+
Стендап
Спектакли
Про событие
Мистическая история о приключениях Шута, чей путь начинается с фамильного колпака и пожара, лежит через Великий Лес, полон нежданных даров, горьких утрат, удивительных существ, и неизбежно ведёт к Королю.
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