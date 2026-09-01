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Шоу Поболтаймс

Art Lab Medovarus Bar
Мучной переулок 5

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Психологическое и юмористическое шоу. Ведущие — комики и психологии по образованию, готовы обсудить твои проблемы, посмеяться вместе с тобой и дать дельный психологический разбор твоей ситуации. Анна Купер — комик и психоаналитик (метод классический и динамический анализ) Ольга Михайлова — комик и психолог (метод семейное и общее психологическое консультирование) Приноси истории — будут разбираться.

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