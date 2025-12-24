Шоу импровизации в стихах «Письмо»
Бар «В Душе», улица Куйбышева, 33/8
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Давно ли ты писал письма? Вот прям настоящие — на бумаге ручкой. Напишешь письмо, да не простое, а импровизационное в стихах. И расскажут историю этого письма...тоже в стихах... Два импровизатора — Анастасия Маслова и Игорь Лайфнау, одно письмо и бесконечное количество рифм и словесных эквилибров.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи