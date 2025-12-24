ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Шоу импровизации в стихах «Письмо»

Бар «В Душе», улица Куйбышева, 33/8

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Давно ли ты писал письма? Вот прям настоящие — на бумаге ручкой. Напишешь письмо, да не простое, а импровизационное в стихах. И расскажут историю этого письма...тоже в стихах... Два импровизатора — Анастасия Маслова и Игорь Лайфнау, одно письмо и бесконечное количество рифм и словесных эквилибров.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста