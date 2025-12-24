Давно ли ты писал письма? Вот прям настоящие — на бумаге ручкой. Напишешь письмо, да не простое, а импровизационное в стихах. И расскажут историю этого письма...тоже в стихах... Два импровизатора — Анастасия Маслова и Игорь Лайфнау, одно письмо и бесконечное количество рифм и словесных эквилибров.