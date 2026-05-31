Актёры возьмут твои сплетни прямо из зала, разгонят до комедийного абсурда и сыграют на сцене в формате живой импровизации. Ты приносишь слухи — они превращают их в шоу. Здесь душные правила остаются за дверью, а всё тайное гарантированно становится явным.