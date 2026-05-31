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Шоу импровизации «Сплетник Клуб»

Импров-клуб Манеж
Манежный переулок, 15-17

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Актёры возьмут твои сплетни прямо из зала, разгонят до комедийного абсурда и сыграют на сцене в формате живой импровизации. Ты приносишь слухи — они превращают их в шоу. Здесь душные правила остаются за дверью, а всё тайное гарантированно становится явным.

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