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Про событие
Шахматный турнир, в котором холодный расчёт встретится с горячительными напитками! Правила: – Перед началом каждой партии оба игрока одновременно выпивают по шоту. 14 участников, 5 туров по швейцарской системе. Каждый сыграет пять партий, а победитель определится по сумме набранных очков. Шоты входят в стоимость участия. Количество мест ограничено.
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