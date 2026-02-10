шлёпни это (smack that)
Mirage bar, Шамшева улица, 4
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от 0₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь, посвящённая твоим любимым золотым хитам, попсе, рнб и прочим радостям. wuu Vardi Cherocky brique Amilaze Bambi Sofa xtralovable Kovalev Snd MC Вход до 1:00 - бесплатный после - 1000 руб.
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