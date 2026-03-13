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Школа с театральным уклоном

TEATR 101
Гаванская улица, 3

Начало:

Завершение:

1299₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль-мираж, спектакль-сон, спектакль-наваждение. Грустная и смешная история двух школьных учительниц, мечтающих о счастье. Пьеса, написанная автором для двух актеров, играется актрисами, что придало спектаклю остроту и трогательность. Иллюзорный мир, фантазии и игра воображения как попытка уйти от одиночества и нерешённых житейских проблем.

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