Третий Фестиваль морских песен в Питере. Он обещает быть еще веселее и насыщеннее предыдущих. На сцене: — Shedda из Великого Новгорода, невероятно зажигательно и душевно исполняющая песни моряков эпохи парусного флота; — Отважная команда лихих и брутальных пиратов — псковская группа «Капитан Смоллетт», играющая на стыке жанров фолк-панка и панк-рока; — Хор матросов фрегата «Штандарт» — участников музыкальных фестивалей во Франции и Норвегии; — питерская этно-группа Bee Celtic, исполняющая песни на морскую тематику в своем стиле «мелодическо-этнического хард-рока». Тебя также ждут: — мастер-классы по разучиванию песен европейских моряков от трио «Шантиноты»; — шоу от танцевальных школ Питера: Mirkwood, Shamrock, An Sorcoir, Fianna; — танцевальные мастер-классы от Saltatio ego; — театральные миниатюры от школы фехтования Tramazzone и от волшебниц широкого профиля Тари-Элкиоттер и Анны Левиной; — фотозона, на которой тебя снимут в предоставленных нарядах; — ярмарка.