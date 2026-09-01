В меню музыкального вечера — новая коллекция впечатлений и смелая перезагрузка лихой советской эстрады. В ДНК Ленинград Центра — любовь, страсть, провокация и талант. А значит, тебя ждут не просто русские хиты в новых аранжировках и стиль на грани дерзости, но и сюжетная линия со своей драматургией. Гостей ждут джаз и рок, латино и фанк, сценическая эксцентрика и виртуозное музыкальное исполнение «музыкальных хулиганов» театра: Марии Кирпичёвой — участницы проектов «Голос» и «Ну-ка, все вместе!», Андрея Конюха — исполнителя ролей в мюзиклах «Бал вампиров» и «Мисс Сайгон» в Театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга, Полины Сарамуд, Натальи Демидюк, Антона Анкушина, Полины Плавской, Олега Хмелёва, Валерии Антоновой и Виктории Мадре. Камерная атмосфера, живой вокал, советские мотивы и нотка ностальгии!