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Шанель гангстерз

Ленинград Центр
Потемкинская, д.4, лит. А

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Завершение:

15000₽
Возраст 16+
Стендап
Спектакли
Концерты

Про событие

В меню музыкального вечера — новая коллекция впечатлений и смелая перезагрузка лихой советской эстрады. В ДНК Ленинград Центра — любовь, страсть, провокация и талант. А значит, тебя ждут не просто русские хиты в новых аранжировках и стиль на грани дерзости, но и сюжетная линия со своей драматургией. Гостей ждут джаз и рок, латино и фанк, сценическая эксцентрика и виртуозное музыкальное исполнение «музыкальных хулиганов» театра: Марии Кирпичёвой — участницы проектов «Голос» и «Ну-ка, все вместе!», Андрея Конюха — исполнителя ролей в мюзиклах «Бал вампиров» и «Мисс Сайгон» в Театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга, Полины Сарамуд, Натальи Демидюк, Антона Анкушина, Полины Плавской, Олега Хмелёва, Валерии Антоновой и Виктории Мадре. Камерная атмосфера, живой вокал, советские мотивы и нотка ностальгии!

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