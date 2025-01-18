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Shambala: ecstatic dance

FreeDom
Казанская ул., 7

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

В старинном дворце в самом сердце города оживёт музыкальная феерия, которая пробудит тело и душу. Событие, которое объединит энергию танца, магию живой музыки и глубину внутреннего путешествия. Специальный сет от Bholenath Project — энергичное музыкальное путешествие, сочетающее этнические ритмы и электронные звуки. Это импровизационный рейв, где каждый ритм создаётся в реальном времени: - Электронная драм-машина - Гитара-ситар - Этническая перкуссия - Хэнд-пан - Диджериду Создан для свободного самовыражения через танец, позволяя раствориться в музыке, погрузиться в состояние потока и открыть доступ к глубинным эмоциям и внутренним трансформациям. Поведет голосом: Елена Рябченко. Будет мягкая телесная настройка на себя и общее пространство. Ты сможешь открыть двери внутрь себя через движение, звуки и ощущения. Для тех, кто хочет исследовать свои чувства, достичь внутреннего экстаза через танец и пережить уникальный опыт единения с собой и окружающим. Что ещё? - Чайная церемония для большего погружения - Marketplace с изделиями ручной работы

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