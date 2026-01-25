Презентация второго альбома Loverdose киммерийских варваров из Сиверских лесов — Shamayna. Из сердце леса, где пахнет хвоей и куча шишек, доносится музыка шёпотов и заклятий — лишь смельчаки узнают, кто дирижирует во тьме. Loud Cloud созывает обряд поклонения новому альбому группы Shamayna — Loverdose. Shamayna (Сиверский) — Киммерийские варвары из Сиверской долины. Иногда дум, иногда гранж. Conifer Beard (Елабуга) — дружина с берегов Камы. Густой стоунер, хвойный туман и тяжесть, медленно проникающая под кожу. Zero Degrees (Санкт-Петербург) — холодный ритм, первобытная энергия и звук, будто изъятый из доисторических пластов.