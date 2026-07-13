Шаманский саундхиллинг-погружение
Душевно, улица Профессора Попова, 23В
Начало:
Завершение:
от 1₽ до 2000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Телесно-энергетическая практика по раскрытию голоса. Путешествие в мир голоса, спонтанного звучания и живой проявленности — в этом прекрасном, таком разном мире, среди таких же прекрасных, разных людей. Ведущие — Светлана и Иван. Ты начнёшь со Светиной магии: она расскажет тебе, покажет, поддержит и поможет, а Иван сопроводит древними звуками. Всё прозвучит, а после все прилягут и погрузятся в глубокие звуковые потоки. Оплата: любая сумма на входе.
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