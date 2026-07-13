Телесно-энергетическая практика по раскрытию голоса. Путешествие в мир голоса, спонтанного звучания и живой проявленности — в этом прекрасном, таком разном мире, среди таких же прекрасных, разных людей. Ведущие — Светлана и Иван. Ты начнёшь со Светиной магии: она расскажет тебе, покажет, поддержит и поможет, а Иван сопроводит древними звуками. Всё прозвучит, а после все прилягут и погрузятся в глубокие звуковые потоки. Оплата: любая сумма на входе.