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Шахматы с хвостиком

Приморский парк Победы

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Игры
Необычное

Про событие

Раздели музыкальный праздник в эти выходные с ребятами из Petshop Days и их хвостиками. Два дня участники будут двигать фигурки в свободном формате, пройдёт турнир для всех желающих любого уровня игры, а ещё ты можешь попытаться обыграть мастера и получить приятные призы. Приходи вместе с друзьями и своими питомцами на фестиваль и проведи время в компании любимок. 27 и 28 июня 12:00 — 19:00 свободная игра; 14:00 — 15:30 точка игры с мастером; 15:30 — 18:00 общий блиц-турнир для любого уровня. Вход бесплатный по регистрации в приложениях Petshop и Petshop Days.

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