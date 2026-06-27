Раздели музыкальный праздник в эти выходные с ребятами из Petshop Days и их хвостиками. Два дня участники будут двигать фигурки в свободном формате, пройдёт турнир для всех желающих любого уровня игры, а ещё ты можешь попытаться обыграть мастера и получить приятные призы. Приходи вместе с друзьями и своими питомцами на фестиваль и проведи время в компании любимок. 27 и 28 июня 12:00 — 19:00 свободная игра; 14:00 — 15:30 точка игры с мастером; 15:30 — 18:00 общий блиц-турнир для любого уровня. Вход бесплатный по регистрации в приложениях Petshop и Petshop Days.