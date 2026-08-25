Шахматный турнир в Хогвартсе В течение всего дня в музее будут проходить партии: можно будет сыграть с Рональдом Уизли, с Минервой Макгонагалл или сразиться с другими участниками турнира. Кто-то придёт за победой. Кто-то — проверить, действительно ли его стратегия лучше, чем у Рона. А кто-то просто не сможет отказаться от партии в самом Хогвартсе.