Шахматный турнир в музее Гарри Поттера
Музей Гарри Поттера, Думская улица, 4
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1590₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Шахматный турнир в Хогвартсе В течение всего дня в музее будут проходить партии: можно будет сыграть с Рональдом Уизли, с Минервой Макгонагалл или сразиться с другими участниками турнира. Кто-то придёт за победой. Кто-то — проверить, действительно ли его стратегия лучше, чем у Рона. А кто-то просто не сможет отказаться от партии в самом Хогвартсе.
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