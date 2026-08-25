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Шахматный турнир в музее Гарри Поттера

Музей Гарри Поттера, Думская улица, 4

Начало:

Завершение:

1590₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Шахматный турнир в Хогвартсе В течение всего дня в музее будут проходить партии: можно будет сыграть с Рональдом Уизли, с Минервой Макгонагалл или сразиться с другими участниками турнира. Кто-то придёт за победой. Кто-то — проверить, действительно ли его стратегия лучше, чем у Рона. А кто-то просто не сможет отказаться от партии в самом Хогвартсе.

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