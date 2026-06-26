Ты про это место уже знаешь: еда вкусная, партии интересные, люди приятные, вечер пятницы, что само по себе радует. 5 туров / 5+3 Уровень игры — любой. Вход свободный, регистрация: пиши «Чуфаня +» под постом в тг.