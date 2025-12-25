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Сферы и отражения

Эрарта
29 линия В.О. 2

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1500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка Константина Карташевского — художника, который экспериментирует с формой, пространством и вниманием зрителя, исследуя границы восприятия В основе работ Константина Карташевского — диалог физики и эстетики. Подобно тому, как теория относительности объединила пространство и время, его скульптуры существуют в зависимости от ракурса: становятся то плоскими, то объёмными, дробятся или трансформируются в отражениях. Художник играет с восприятием, показывая, как точка зрения формирует реальность. Карташевский рассматривает искусство как инструмент познания. Для него привычная трёхмерность — ограничение, а путь к многомерности (включающей время и гравитацию) лежит через плоскость. Он сознательно избегает единого стиля, создавая не самовыражение, а философские высказывания. График работы: Музей открыт ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 23:00

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