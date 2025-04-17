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Сева Ловкачёв. Заметки

Stage StandUp Club
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В планах Севы разгонять новый материал, отталкиваясь от накопившихся заметок в его телефоне. Возможно даже с залом. Зрители нужны, потому что Сева умеет работать только под давлением наблюдателя. Сева Ловкачёв — участник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, «22 комика», youtube-проекта OUTSIDE STANDUP, шоу Разгоны, Книжный Клуб на канале Стендап Клуба №1, а также ведущий подкаста «Segozavtra» от LABELCOM. Запуск гостей в 18:00. Начало в 19:00. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.

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