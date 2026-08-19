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Сериальная вечеринка «Тед Лассо»

Большой проспект Петроградской стороны, 84

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Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Соскучился по Теду Лассо? Ну и наделал же он шуму своим появлением на Чемпионате Мира по футболу, а теперь возвращается с новым 4 сезоном. По этому поводу устраивают сериальную вечеринку фанатов в Monterey Lounge. Будут смотреть первые серии нового сезона, играть в бирбонг и вспоминать, за что так любят Теда. В 4 сезоне Тед возвращается в Лондон и принимает новый вызов: становится тренером женской футбольной сборной второго дивизиона. В программе: — Welcome drink и тематический фуршет с закусками — DJ и фотограф — Просмотр 2 серий 4 сезона — Розыгрыш депозита в Monterey Lounge — Бирпонг А продолжить вечер можно будет за игрой в FIFA в зоне PlayStation.

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