Сергей Орлов, самый популярный независимый стендап-комик страны, выступит с новой программой «Переходный возраст». Его истории привлекают слушателей своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся StandUp-выступления артиста.