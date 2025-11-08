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Сергей Орлов
Ледовый Дворец, проспект Пятилеток, 1
Начало:
Завершение:
от 2300₽ до 12000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сергей Орлов, самый популярный независимый стендап-комик страны, выступит с новой программой «Переходный возраст». Его истории привлекают слушателей своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся StandUp-выступления артиста.
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