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Сергей Летов: психоделический концерт

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Безудержный free-jazz на грани хардкора и аудио беспредел по-русски. Сергей Летов, участник «Гражданской обороны», брат и коллега Егора Летова, работа вместе с Сергеем Курехиным, рок-группами «Аквариум», «Алиса», «ДДТ», «Центр» и другими. Вместе с Сергеем выступит Николай Бичан — виртуозный мультиинструменталист и продюсер, контрабасист Кирилл Клюшин и виртуозный барабанщик Георгий Аверин.

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