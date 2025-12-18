Сергей Летов: психоделический концерт
Лиговский 50 корпус 16
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Безудержный free-jazz на грани хардкора и аудио беспредел по-русски. Сергей Летов, участник «Гражданской обороны», брат и коллега Егора Летова, работа вместе с Сергеем Курехиным, рок-группами «Аквариум», «Алиса», «ДДТ», «Центр» и другими. Вместе с Сергеем выступит Николай Бичан — виртуозный мультиинструменталист и продюсер, контрабасист Кирилл Клюшин и виртуозный барабанщик Георгий Аверин.
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