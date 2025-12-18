Безудержный free-jazz на грани хардкора и аудио беспредел по-русски. Сергей Летов, участник «Гражданской обороны», брат и коллега Егора Летова, работа вместе с Сергеем Курехиным, рок-группами «Аквариум», «Алиса», «ДДТ», «Центр» и другими. Вместе с Сергеем выступит Николай Бичан — виртуозный мультиинструменталист и продюсер, контрабасист Кирилл Клюшин и виртуозный барабанщик Георгий Аверин.