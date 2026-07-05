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Съёмки «Абушоу» | 16:00

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Мероприятие, на котором Нидаль Абу-Газале берёт истории людей из зала, и, благодаря его разгонам, ты можешь наблюдать как комедия рождается прямо на сцене.

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