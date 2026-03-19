Персональная выставка Андрея Семенова — петербургского художника-мифотворца с самобытной пластической системой. В проект вошла серия «Последний день марта и взгляд уточки», посвящённая авторскому исследованию городской среды в течение последних десяти лет. Эти и другие живописные и графические произведения соберут в единую инсталляцию, которая раскрывает многосоставной коллажный метод художника. Андрей Семёнов работает с традиционными медиа станковой живописи и графики и формулирует свою знаковую систему образов-персонажей в состояниях трансформации, слияния и мутации. Для персонального мифа художника важна авторская колористическая система. В его творчестве переплетаются деконструкция произведений старых мастеров и наблюдение за городскими типажами. Художник представлял свои картины и инсталляции в Nikolay Evdokimov Gallery, Эрарте, Музее Набокова, кельнской Colourblind Gallery. Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни