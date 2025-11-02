Проект галереи MYTH, 9Б и образовательного проекта masters — «Семена» группы ПРОВМЫЗА из частного собрания. Первая версия монументального четырехметрового полотна была показана в сентябре на стенде «Художников года» Cosmoscow 2025 в Москве. Теперь же фотографический триптих нижегородского дуэта впервые будет экспонирован в городе на Неве. Принципиально иное экспозиционное решение позволит перформативной скульптуре в полной мере обрести собственное сакральное звучание и занять место символического центра вечного цикла жизни. Аффективная оптика художников здесь достигнет своей кульминации, вовлекая зрителя в интенсивное переживание и стирая саму возможность дистанцированного наблюдения.