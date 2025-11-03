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Секретное Ночное StandUp Шоу
Atelier Noble Rot, Кадетская линия, 5к2Д
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Все комики обладают невероятной харизмой, уникальным стилем, аутентичной подачей и не стесняются импровизировать и взаимодействовать с залом. Комики интересные личности, яркие, эмоциональные с уникальным взглядом на мир и на комедию. Такого формата мероприятия в России еще не было, такого рода стендап уникален и будет проводиться на регулярной основе, чтобы показать всю прелесть комедии. Выступят: Алексей Полубояров Ваня Колесников Арсений Алексеев Дима Шиваловский Вика Караева Денис Свечкарев
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