Season Closing
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Последний танец под открытым небом с лайн-апом мечты. Босс культового нью-йоркского лейбла L.I.ES. Records — Ron Morelli со специальным хаус-сетом, лайв Soft Blade — где-то между сном и явью, диджей-сет от самой-самой Kedr Livanskiy и хоумис Primitive, El, Hoopa и Nastya Tkacheva.
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