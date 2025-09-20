Последний танец под открытым небом с лайн-апом мечты. Босс культового нью-йоркского лейбла L.I.ES. Records — Ron Morelli со специальным хаус-сетом, лайв Soft Blade — где-то между сном и явью, диджей-сет от самой-самой Kedr Livanskiy и хоумис Primitive, El, Hoopa и Nastya Tkacheva.