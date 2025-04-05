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«Счастье» Ксении Шапкиной

Артмуза
13-я линия Васильевского острова, 70

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Выставки

Про событие

Человек удивительно прост. Он всегда хочет счастья. Можно сказать, что в конечном итоге, именно это определяет его жизнь и мироощущение. Искусство Ксении Шапкиной — это всегда кусочки её собственного счастья. Живопись Ксении яркая, лаконичная, жизнеутверждающая и интуитивно понятная каждому. На её холстах ты увидишь веселых мальчишек и девчонок, яркие южные растения, бескрайнее море. А сюжеты её картин словно говорят: люби, слушай своё сердце, иди за своими мечтами, живи свою лучшую жизнь, будь здесь и сейчас. Выставка приглашает тебя почувствовать счастье Ксении и вспомнить о своём собственном.

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