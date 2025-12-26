Вдохновлённые фильмом «Полночь в Париже», перенесут гостей в город света, любви и новогодних чудес. Особняк Юргенса наполнится атмосферой романтичного Парижа: огни, винтажная эстетика, музыка и то самое ощущение магии ночного города. Тебя ждёт вечер, полный элегантности и французского обаяния: * Кавер-группа исполнит французский шансон и любимые хиты на французском языке * Развлекательная шоу-программа полная лёгкого юмора и праздничных интерактивов * Иллюзионист развлечёт микромагией, удивит фокусами и вернёт то самое чувство волшебства, знакомое из детства * Таролог составит персональные прогнозы и ответить, что же ждёт в предстоящем 2026 году * Профессиональная фотосессия утончённые кадры в настроении французской ночи * Специальное праздничное сет-меню изящные блюда в духе французского новогоднего ужина * Зажигательный DJ-set в финале вечера: танцевальная, праздничная атмосфера, чтобы встретить наступающий Новый год с лёгкостью и хорошим настроением. Праздничное сет-меню: * Риет из лосося * Холодец из бычьих хвостов * Оливье с раковыми шейками * Мимоза с крабом и креветками * Тартифлет с грибами и трюфельным соусом * Угольная рыба / стейк бавет (на выбор) * Праздничный десерт * Хлебная корзина из собственной пекарни * Вода (0,5л), морс (0,5л) * 2 бокала игристого, вино красное/ белое (250мл) или водка (250гр) 26 и 27 декабря с 20:00 до 00:00