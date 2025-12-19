Погрузись в атмосферу американского Рождества — яркого, шумного, с нотками ностальгии из любимых фильмов: «Один дома», «Отпуск по обмену», огней Манхэттена и настоящего новогоднего волшебства. Тебя ждёт вечер, наполненный волшебной атмосферой и рождественскими развлечениями: * Праздничная шоу-программа создаст ритм и драйв вечера * Кавер-группа исполнит бессмертные хиты Jingle Bells, Christmas hits, New York, New York и другие рождественские песни * Иллюзионист развлечёт микромагией, удивит фокусами и вернёт то самое чувство волшебства, знакомое из детства * Таро-прогнозы: узнай прогнозы на предстоящий год Лошади * Праздничное сет-меню: авторские блюда и идеальные сочетания для рождественского ужина * DJ-set: завершение вечера под танцевальные ритмы новогоднего вечера большого города * Профессиональная фотосессия и яркие кадры на память Праздничное сет-меню: * Риет из лосося * Холодец из бычьих хвостов * Оливье с раковыми шейками * Мимоза с крабом и креветками * Тартифлет с грибами и трюфельным соусом * Угольная рыба / стейк бавет (на выбор) * Праздничный десерт * Хлебная корзина из собственной пекарни * Вода (0,5л), морс (0,5л) * 2 бокала игристого, вино красное/ белое (250мл) или водка (250гр)