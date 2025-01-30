Резиденты Stand-Up Школы Игоря Меерсона собрались, чтобы порадовать тебя комедийным шоу чистой импровизации! То, что произойдёт на шоу, больше никогда не повторится. Ведь у артистов нет ни сценария, ни заранее прописанных шуток, персонажей или историй. Все задания артисты возьмут у зрителей. Ты будешь самым главным участником шоу! Запуск гостей в 18:30. Начало в 19:00.