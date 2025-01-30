Сборная Питера по импровизации
Stage StandUp Club | Black Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Резиденты Stand-Up Школы Игоря Меерсона собрались, чтобы порадовать тебя комедийным шоу чистой импровизации! То, что произойдёт на шоу, больше никогда не повторится. Ведь у артистов нет ни сценария, ни заранее прописанных шуток, персонажей или историй. Все задания артисты возьмут у зрителей. Ты будешь самым главным участником шоу! Запуск гостей в 18:30. Начало в 19:00.
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