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Сборная Питера по импровизации

Stage StandUp Club
Stage StandUp Club | Black Room, ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Резиденты Stand-Up Школы Игоря Меерсона собрались, чтобы порадовать тебя комедийным шоу чистой импровизации! То, что произойдёт на шоу, больше никогда не повторится. Ведь у артистов нет ни сценария, ни заранее прописанных шуток, персонажей или историй. Все задания артисты возьмут у зрителей. Ты будешь самым главным участником шоу! Запуск гостей в 18:30. Начало в 19:00.

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