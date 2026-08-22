Сайкл-фестиваль на катамаране «Котлин»
Румянцевский спуск, Университетская набережная, 15
Начало:
Завершение:
от 4500₽ до 6500₽
Возраст 18+
Необычное
Фестивали
Про событие
Летний Петербург, вода, движение и музыка — будет особенный фест, где ритм встречается с рекой, а танцпол становится частью Невы. Расписание состоит из 4-х рейсов, выбирай удобное время: Рейсы: 08:30, 12:00, 15:10, 18:20 В каждом рейсе по два заезда.
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