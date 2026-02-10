Ночная сауна с парильщиками от лица контркультуры (kontrkult). Разогреют тебя хлёсткой, как банными вениками, музыкой, от которой выступит пот. Ты расслабишься, и твоя кровь разгонится. Тебя ждёт: — внизу шоу от контркультуры (kontrkult). — наверху Tolya Klepalov и другие герои К-30 — открытый бильярдный турнир — пиво В общем, всё по всем банным правилам: мокро, тесно и предельно жарко. Диджеи: EL Wicca Tolya Klepalov Primitive Veselychel DJ BOOKING FEE Victor Nagaev Nienshanz Myrlya Partia MATVEY MATVEEV