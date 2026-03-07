Саттва. Возрождение
Кузня ОМ, 8-я линия Васильевского острова, 83к2
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от 999₽ до 4200₽
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Про событие
Светлый восточный фестиваль. Две стороны суток. Два кардинально разных зала. Два этажа. Один огромный поток со стремлением быть здоровее, выплеснуть эмоции и научиться слышать себя. Во благо всего живого. Днём — пробуждение с мастерами практик, и иммерсивные перформансы Ночью — благостный обмен энергий. В лесу — глубоко продуманные авторские выступления. В большом — ритмичная бескомпромиссная музыка и перформансы. Саттва. День (16:00 до 20:00) Мира — Актёрский тренинг на раскрепощение Анастасия Ефимова— Дыхательная практика Ananda Mandala Анастасия Фрау — хатха-йога для начинающих Азы чайных церемоний с Олей и Софой Мун Энсо ОМ — Звуковая терапия с поющими чашами Acidofilin — психоделический этно-панк Нил Эсколор + Alёsha Sacred Jam — Иммерсивный Перформанс «Благоприятный Переход» Саттва. Ночь 20:15–06:00 Это момент, когда внутри наконец становится ясно. Когда сквозь усталость и серость пробивается свет — не внешний, а свой собственный. Тишина — и в этой тишине ты чувствуешь себя живым.
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