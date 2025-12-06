Две легенды объединятся в эту ночь. Wakanda — это сердце Африки и душа Кубы, горячие ритмы афро-хауса, мощный Bass, пронзительный вокал и перкуссия, колоритные темнокожие танцоры, яркие маски и звуки саванны. DJS : Adam Golts (Moscow) Cabassa St.Simple John Candy Anna Hush Dangelovs Black Mamba Безупречный Звук и атмосфера гарантированы на все 100%