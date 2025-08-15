Santa Barbara: пятница на House-Terrace
ул. Казанская 7
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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Грешно проводить драгоценные тёплые Петербургские ночи в закрытом помещении. Поэтому хаус-терраса клуба Santa Barbara распахивает для тебя не только свои двери, но и стены: танцевать под хаус с доступом к свежему воздуху — не привилегия, а необходимость в такую погоду. Melaniya Cadillac Express Marcus Caballero FC/DC Оплата на входе или при резерве стола по номеру телефона.
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