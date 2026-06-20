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Самооценка

Surf Coffee х Odyssey, улица Стахановцев, 1

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 0+

Про событие

Лекция для тех, кто часто ловит себя на мысли: «я недостаточно…» — недостаточно успешный, интересный, быстрый, продуктивный, уверенный. И как бы ни складывалась жизнь, внутри всё равно появляется ощущение, что у других получается лучше, ярче и «правильнее». На этой встрече разберёшь, почему ты так легко обесцениваешь себя и свои результаты, откуда берётся привычка сравнивать свою жизнь с чужой и почему даже достижения не всегда приносят ощущение «мне достаточно». Поговоришь о том, как формируется самооценка в реальной жизни — через опыт, окружение и внутренние стандарты, которые ты часто даже не замечаешь. И попробуешь понять, как перестать жить в постоянной сверке с другими и начать видеть свою жизнь более честно и поддерживающе. На встрече будет немного теории, много узнавания себя, практические упражнения и разговор о том, как вернуть себе ощущение «со мной всё ок и я двигаюсь в своём темпе».

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