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Сам себе психолог: «Ставлю себе 5 баллов!» или время поговорить про самооценку

Открытая Гостиная
Литейный проспект, 17-19

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Встреча с психологом, посвящённая самооценке. Самооценка, самоценность — все слышат эти слова постоянно, но что за этим стоит? Как вообще себя оценить? На лекции обсудишь, что такое самооценка, и почему про неё так много говорят? Рассмотришь такие вопросы как: — Бывает ли завышенная или заниженная самооценка? — Как она формируется и что влияет? — Как укрепить свою самооценку? — Правда и мифы про самооценку Лекцию проведёт психолог Елизавета Сергачева, ведущая телеграм-канала «Лиза говорит о психологии».

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