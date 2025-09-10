Встреча с психологом, посвящённая самооценке. Самооценка, самоценность — все слышат эти слова постоянно, но что за этим стоит? Как вообще себя оценить? На лекции обсудишь, что такое самооценка, и почему про неё так много говорят? Рассмотришь такие вопросы как: — Бывает ли завышенная или заниженная самооценка? — Как она формируется и что влияет? — Как укрепить свою самооценку? — Правда и мифы про самооценку Лекцию проведёт психолог Елизавета Сергачева, ведущая телеграм-канала «Лиза говорит о психологии».