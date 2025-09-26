ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Salone Decadent

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Спектакли
Вечеринки
Необычное

Про событие

В полумраке залов особняка дворецкий даст тебе номерной билет и ты станешь участником тихой драмы, где гадалка вытянет твою карту, а бармен, словно алхимик, под звуки скрипки нальёт в бокал воспоминания. Здесь молодым девушкам, томно ждущим свой последний тост, поются старые романсы, хитрые шахматисты и картёжники застывают в вечной партии, а поэты своими манифестами обручают тебя с музыкой и вином в тёмном перформативном танце. Что тебя ждёт: • Полное погружение: ты становишься частью вечеринки-инсталляции, в которой потусторонние хозяева особняка расскажут тебе о его необычных обитателях. • Музыка и слово: В гостиной — светские беседы • старинные карточные игры под чутким руководством профессионального крупье В бальном зале — цыганские романсы • викторианская скрипка • тексты современных поэтов • пластический театр • бар с благородными напитками FC/DC

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста