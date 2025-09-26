В полумраке залов особняка дворецкий даст тебе номерной билет и ты станешь участником тихой драмы, где гадалка вытянет твою карту, а бармен, словно алхимик, под звуки скрипки нальёт в бокал воспоминания. Здесь молодым девушкам, томно ждущим свой последний тост, поются старые романсы, хитрые шахматисты и картёжники застывают в вечной партии, а поэты своими манифестами обручают тебя с музыкой и вином в тёмном перформативном танце. Что тебя ждёт: • Полное погружение: ты становишься частью вечеринки-инсталляции, в которой потусторонние хозяева особняка расскажут тебе о его необычных обитателях. • Музыка и слово: В гостиной — светские беседы • старинные карточные игры под чутким руководством профессионального крупье В бальном зале — цыганские романсы • викторианская скрипка • тексты современных поэтов • пластический театр • бар с благородными напитками FC/DC