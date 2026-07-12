Спектакль «Салем» — это мистическая драма, в основу которой легли реальные события, произошедшие в 1692 году в американском городке Салем, где были обвинены в колдовстве и повешены более сотни человек. Постановка исследует механизмы массовой истерии и гонений, показывая, как страх и невежество могут разрушить человеческие судьбы. «Салем» является актуальным предупреждением о том, как легко общество поддаётся манипуляциям, повторяя ошибки прошлого. Невинные, на первый взгляд, игры юных девочек разжигают пылающий костер инквизиции, потушить который не способны ни здравый смысл, ни человеческое сострадание. Этот огонь в одночасье обнажает все людские пороки – ревность, зависть, жажду наживы и желание уничтожить под шумок всех неугодных. Местное население охвачено безумием охоты на ведьм, и на фоне этого безумия уцелеть практически невозможно.