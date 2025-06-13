Встречай презентацию нового альбома группы «Сахарный Человек». Прямиком из Москвы с небольшим туром ребята выступят в Мачтах с саппортом от коллектива Гипер-Змей по имени Хлыст. Лайн-ап: 19:30 — сбор гостей 20:00 — Гипер-змей по имени хлыст 21:00 — Сахарный человек