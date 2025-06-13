Выбор редакции
Сахарный человек. Презентация нового альбома
Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Встречай презентацию нового альбома группы «Сахарный Человек». Прямиком из Москвы с небольшим туром ребята выступят в Мачтах с саппортом от коллектива Гипер-Змей по имени Хлыст. Лайн-ап: 19:30 — сбор гостей 20:00 — Гипер-змей по имени хлыст 21:00 — Сахарный человек
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи