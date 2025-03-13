В целом, всё в порядке. Молочно-мясное животноводство вновь вернулось на ВДНХ. Коровы дожевывают остатки структур – один только ворох ниток и грязного тряпья. Так что уж, пожалуйста, бери с собой все, что можно унести. Теперь каждый – путник в тропических джунглях утраченных иллюзий, несущий на себе собственноручно скроенное убежище – структуру последнюю, но необходимую. Одежда, униформа, экипировка – архитектура памяти, архитектура смеха, граница внутреннего-внешнего. Крой как топография, лоскутное шитье-сашико как семиотика утраченных или, скорее, потерявших доверие знаковых систем. «Человек голый», встреченный на пути скитаний стариной Леви-Строссом, оказался не так уж гол: наоборот, полностью покрыт знаками, отпечатками социальных структур и взаимоотношений. Здесь, в «tristes tropiques», уже такого не встретишь. Тут бродит лишенный языка, беззвучный путник. Человек-архитектура, человек-самострой, возведенный на пустыре постапокалипсиса, появившемся на месте взрывов лживых обещаний доброты и человечности прогресса. Нагромождение скарба, моллюск, тщетно пытающийся скрыть свою абсолютную наготу. Уж он точно знает, что «у воды нет волос» и если падаешь за борт, то ухватиться не за что. Захваченный потоком воспоминаний, он видит печальные-печальные тропики... Проплывающие мимо опавшие листья вечнозеленых джунглей. Каждый день можно встретить людей, которые уверены, например, что те кто жили раньше их, знали и умели меньше. Такое милое беспроигрышное успокоение по праву временного превосходства. Прекрасные очки с изумрудными стеклами пассажиров бумажного корабля, двигающегося к гигантскому водопаду бамбукового самолета, запутавшегося в лианах, поезда из хлебного мякиша под проливным дождем. А если сказать короче, то кажется, будто бы из путей коммуникации сегодня осталась лишь надпись на футболке – краткое беспомощное обращение в вечность. Вот и надпись: «Sad Sad Tropics». Цветы Джонджоли. Художники: Александр Цикаришвили Грехт Иван Чемакин Константин фон Рибен Лиза Цикаришвили Петр Дьяков Саша Кокачева Юлия Мортис Юлия Рибетки Или и Павлов Илья Овсянников и друзья. Время работы: ЧТ-ПТ 16:00-200 СБ-ВС 12:00-20:00