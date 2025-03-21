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SABOTAGE — новое слово в ночной жизни Санкт-Петербурга. Противостояние меняющейся индустрии электронной музыки набирает совершенно новые обороты. Лайнап вечера: Fortov / Terehin / DJ EGOROV / Sidor / STOIKOVSKI FC/DC Бронь столика по указанному номеру.
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