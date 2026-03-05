У каждого есть место, где мир впервые обрел очертания. Комната с определенным светом из окна, запах кухни по утрам, голоса, которые ты узнаёшь прежде, чем понимаешь слова. Что остаётся, когда уходят люди, меняются дома, забываются слова? Остаётся след: в предметах, пространствах, в нас самих. Авторы исследуют память не как архив, а как способ быть — способ, которым прошлое продолжает жить в настоящем. Режим работы: Вторник — Суббота: 12:00 — 19:00 Выходные: воскресенье, понедельник