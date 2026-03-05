ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

С чего начинается дом

Бармалеева улица, 26

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

У каждого есть место, где мир впервые обрел очертания. Комната с определенным светом из окна, запах кухни по утрам, голоса, которые ты узнаёшь прежде, чем понимаешь слова. Что остаётся, когда уходят люди, меняются дома, забываются слова? Остаётся след: в предметах, пространствах, в нас самих. Авторы исследуют память не как архив, а как способ быть — способ, которым прошлое продолжает жить в настоящем. Режим работы: Вторник — Суббота: 12:00 — 19:00 Выходные: воскресенье, понедельник

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста