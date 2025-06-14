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Про событие
Бандитский Петербург, малиновые пиджаки и тот самый русский вайб. На танцполе: пляски до упаду под любимые песни – от Кати Лель до Меладзе, GSPD и Пошлой Молли. На баре – закуски в русском стиле: картошка с селедкой, бутерброды с докторской колбасой, шпротами и даже оливье Надевай всё самое блестящее, приходи петь и кутить!
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