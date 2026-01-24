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Русалочка

Karlsson Haus
УЛ. ФУРШТАТСКАЯ, Д. 30

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 14+
Спектакли
Необычное

Про событие

Самая жестокая из всех сказок Андерсена своими словами в диалоге с самыми болезненными воспоминаниями и личным опытом. Голос. Что это: право говорить, возможность высказаться, желание кричать, петь? Или все сразу? Звукорежиссёр и актриса записывают аудиокнигу «Русалочка». В процессе работы они выходят на откровенный разговор о любви, который заканчивается самым неожиданным образом. Кому-то ещё предстоит пережить опыт «первой любви», и это серьёзное дело. Это возможность встретиться и открыться. Поговорить о том, о чем не говорят вслух. О том, о чем упорно молчат, сколько бы не просили рассказать. О том, что носят глубоко внутри себя. О том, чего не показывают, боясь показаться слабыми. О боли. О ненужности. О силе любви. Микрофоны, провода, наушники, децибелы и мегагерцы... На пределе громкостей и в самой страшной тишине будем говорить о любви. Продолжительность – 1 час 10 минут.

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