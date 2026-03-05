Несколько дней в красивом дворце, полном историй, драгоценных вещей и удивительных людей. Маркет авторских работ, образовательная программа и особая атмосфера, которую не придумаешь специально — всё это вместе и есть выставка. В залах Союза Художников гостей ждут тщательно отобранные предметы с характером: авторские игрушки и мишки Тедди, керамика, украшения и аксессуары, нишевая парфюмерия, дизайнерская одежда, домашний текстиль и деликатесы к столу. Каждый участник здесь с узнаваемым почерком, для которого смысловая ценность вещи важна не меньше, чем её красота. В дни выставки работает арт-лекторий Sub rosa — и в этот раз говорят о костюме, моде и красоте как языке времени. Цикл лекций Антона Приймака о белье и силуэтах XIX–XX веков, «Фарфор как мода, мода как искусство фарфора» Тины Хмельницкой, история каблука-шпильки с Назимом Мустафаевым и экскурсии по залам Союза Художников с Дмитрием Гамалия. Ещё арт-проект «Мишка из мастерской художника». Что, если мишка Тедди жил бы у Ван Гога или Пауля Клее? Немного хулиганский и очень вдохновляющий эксперимент, задуманный куратором Татьяной Мохряковой (Студия 14). Выставки не о том, как богаты, они о том, как любят каждое мгновение жизни. Именно это чувство и создают организаторы — мама и дочь Ольга Лахина и Анастасия Иванова, каждый раз, когда открывают двери Розы-Берёзы. Лекции оплачиваются дополнительно (700-1500р.) 5-8 марта с 12:00 до 19:00