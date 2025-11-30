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Рождество

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1100₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Все привыкли, что зимние праздники — это про оливье, мандарины, семейные застолья и встречи, подарки под ёлкой и светящиеся гирлянды… Но так было не всегда. Гуляя по выставке, ты узнаешь о разных этапах истории Рождества и Нового года и кардинальных метаморфозах, которые с ними происходили в прошлые века, в СССР и в настоящее время. Тематически оформленные локации расскажут о том, как в мире и конкретно в России появилась традиция наряжать ёлку (и как к этому причастен Мартин Лютер), что такое комсомольское Рождество, почему в полночь принято смотреть обращение главы государства и какой христианский смысл кроется за всей этой мишурой. Узнать истину поможет огромная Вифлеемская звезда в богослужебном зале, волхвы и ангелы в ротонде, а также работы современных художников.

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